Экскурсия в стиле фолк, интеллектуальный квиз – в Галерее-мастерской Г.С. Райшева необычно отметят День коренных народов мира
10 августа 2023 в 16.00 приглашаем всех желающих в филиал «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» на празднование Международного дня коренных народов мира.
Гостей ожидает экскурсия в стиле фолк по экспозиции большого зала. Сотрудники расскажут о том, как соединилась русская и хантыйская этническая линия в жизни и творчестве художника Геннадия Райшева.
В интеллектуальном квизе участникам предстоит пройти 4 этапа, проверив свои знания о традиционной культуре обских угров, об изобразительном и музыкальном искусстве, а также отгадать загадки писателя Еремея Айпина.
Участником может стать любой желающий, для этого необходимо собрать команду из 3-5 человек и подать заявку по номерам: +7 992-353-0912, 8 (3467) 92-84-04/03.
Вход свободный!
Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева, ул. Чехова, 1
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