Более 10 тысяч югорчан воспользовались средствами материнского капитала с начала 2023 года
За шесть месяцев текущего года 10 330 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили средства маткапитала на свои нужды: обучение детей, улучшение жилищных условий и выплаты.
На первом месте – улучшение жилищных условий. 7 115 семей направили свои сертификаты на эти цели на общую сумму более 4 миллиардов 204 миллионов рублей. На втором месте – образование детей. 1359 семей выбрали это направление, на общую сумму более 87 миллионов рублей. Выплатами с маткапитала воспользовались 2 300 югорских семей.
Напомним, с февраля этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.
С начала 2023 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оформил родителям более 7 тысяч сертификатов на материнский капитал, на общую сумму более 3 миллиардов 816 миллионов рублей.
Использовать средства материнского капитала можно по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий семьи, на получение образования детьми, на формирование накопительной части будущей пенсии матери, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты на детей в возрасте до 3 лет.
Инструкции «Как подать заявление для направления маткапитала через Госуслуги» можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/7666
Пресс-служба ОСФР по ХМАО-Югре