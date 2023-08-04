«ORNAMENTUM». Выставка – ярмарка к Международному Дню коренных народов мира
Причудливые узоры окружают нас повсюду, особенно в природной среде. Прожилки листьев и текстура древесины, рябь на воде и рисунок ветвей в лесу – все это сопровождает человечество на протяжении всего его существования. Орнаменты и узоры покоряют нас своей замысловатостью, привлекают внимание и создают уникальные рисунки. Кроме того, орнамент выполняет ряд функций, среди которых: объединение пространства и проявление стиля. С давних времен люди вкладывают в орнаменты и узоры разный характер, образность, активно используют его, украшая утварь и предметы обихода.
ORNAMENTUM, ОРНАМЕНТИКА в широком смысле — искусство или способ орнаментирования (украшения). Доподлинно неизвестно, когда именно возник орнамент. Его следы ученые находили на артефактах периода каменного века. По мнению исследователей, украшение было одним из древнейших способов отразить мир и упорядочить действительность. Ведь орнамент служит не только украшением, но и несет символическое или функциональное значение в каждой культуре.
Выставка-ярмарка «ORNAMENTUM» – это реконструкция орнаментальных элементов, преобразованных в арт-объекты ландшафтной среды экспозиции этнографического музея «Торум Маа». Это традиционные узоры обских угров ханши представленные по-новому, в органичном взаимодействии с окружающим пространством праздника. Это – зрительный образ предметов, их принадлежность к определённой традиции, представленные мастерами и не только…
Украсьте свой день 09 августа 2023 года, посетив
программу «Ма ай мирием – Мой маленький народ»
выставка-ярмарка начнёт свою работу 9 августа 2023 с 14:00
на открытой экспозиции музея по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1!
Телефон для справок: +7(3467) 32-20-58
Источник: Музей "Торум маа"