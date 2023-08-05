Югра представит свои достижения на ВДНХ
В 2023 году московской Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) исполняется 84 года.
С момента открытия в 1939 году выставка была территорией демонстрации передовых достижений страны. Эта традиция продолжается и в наши дни. 29 марта 2023 года вышел Указ Президента РФ Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия»», в котором он поручил провести на ВДНХ Международную выставку.
Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. его участниками станут субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.
Планируется, что на площадке Югры в различных форматах будут представлены достижения в сферах: наука, образование, культура, здравоохранение, туризм. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Разделы экспозиции представят так, чтобы заинтересовать разные возрастные группы, в том числе, с помощью интерактива и привлечения IT-технологий.
Также Югра примет активное участие в деловой, культурной программе, ярмарке регионов.
informugra.ru