Югра представит свои достижения на ВДНХ

Школьники мечтают связать жизнь с медициной. Ребята с удовольствием принимают участие в общественных мероприятиях и акциях Кардиоцентра, стремятся быть полезными и стараются познать азы будущей профессии. Ксения Смирнова стала волонтером окружного кардиодиспансера весной.