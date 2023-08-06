Наталья Комарова наградила победителей Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с победителями и призерами Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», представителями СХК «Югра», ХК «Югра», юными активистами Российского движения детей и молодёжи, представителями Фонда защитников Отечества и волонтёрами клуба «Респект».
Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили в Уфе с 23 июля по 2 августа. Соревнования объединили команды из 30 стран. Более 1500 атлетов состязались в 21 дисциплине. В копилке югорчан — 19 медалей.
«Югру представили 29 спортсменов. Ни один из них не вернулся с пустыми руками. Верим, что это не последние награды. Правительство автономного округа приняло решение о единовременных стипендиях спортсменам-сурдлимпийцам, тренерам по итогам спортивных соревнований — Летних и Зимних игр сурдлипийцев “Мы вместе. Спорт”. С благодарностью за ваши успехи стипендия будет выплачиваться за два лучших спортивных достижения в каждом соревновании», — отметила Наталья Комарова.
На встрече присутствовали спортсмены следж-хоккейного клуба «Югра», действующего чемпиона России, и хоккейного клуба «Югра». Наталья Комарова подчеркнула, что команды работают над созданием тех базовых возможностей, которые приводят к достижению успеха.
«У хоккейного клуба “Югра” есть проект “Открытые сердца” — проект настоящей живой инклюзии. Благодаря ему дети с самого раннего возраста увлекаются спортивным движением, вырабатывают интерес к спорту, к тренировкам, к необходимости достижения побед, чтобы стать лучшими в своей работе. Спасибо вам большое за это отношение к детям, к тому что вы делаете — расширяете круг югорчан, увлечённых спортом», — выразила мнение глава региона.
Проект-миссия, который реализует следж-хоккейных клуб «Югра», нацелен на поддержку участников специальной военной операции — всех тех, кто в силу выполнения боевых задач получил ранения. В прошлом году во главе с президентом клуба Эдуардом Исаковым спортсмены начали посещать госпитали, где получают лечение раненые бойцы СВО.
«В ходе визитов общаемся, показываем современные возможности протезирования. Многие сначала даже не верят в то, что мы паралимпийцы, просят показать протезы», — рассказал защитник СХК «Югра» Василий Варлаков.
Весной в адрес Эдуарда Исакова поступили два письма от военнослужащих, желающих попробовать силы в следж-хоккее. Уже в июле Артём Блинов и Дамир Сагитов прибыли в Ханты-Мансийск на просмотр. Сегодня Артем в торжественной обстановке получил игровую майку, свидетельствующую о том, что он в команде.
«Там, на передовой, я отстаивал интересы России, и для меня важно, что даже после получения травмы я могу послужить своей стране, отстаивая триколор, но уже на спортивной арене. Мне повезло узнать о том, что есть следж-хоккей. Считаю, что ветеранов СВО обязательно нужно информировать об адаптивном спорте, его возможностях. Физическая активность отлично помогает восстанавливаться», — поделился Артём Блинов.
В завершение встречи губернатор Югры наградила победителей и призеров Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» и их наставников денежными сертификатами.
Награды вручены:
— Роману Симановскому — чемпиону Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Максиму Салмину — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцы в «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Константину Салмину — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Павлу Сергееву — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Исропилу Гадаборшеву — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Иосифу Деменчуку — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Виктору Рукавишникову — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Максиму Захарову — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Семёну Руденко — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по волейболу;
— Сергею Бурлаку — тренеру по волейболу;
— Георгию Дзоциеву — победителю Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по вольной борьбе;
— Григорию Рабию — тренеру по легкой атлетике.
— Максиму Бгану — победителю Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Ардашеру Муминджанову — победителю и бронзовому призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Михаилу Панчуку — бронзовому призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Игорю Залуцкому — победителю и бронзовому призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Оксане Симановской — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Юлии Петровой — серебряному и бронзовому призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Оксане Коваленко — серебряному призёру Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по лёгкой атлетике;
— Андрею Дегтянникову — тренеру по самбо;
— Алексею Савину — победителю Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по самбо;
— Александру Сысуеву — победителю Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» по самбо.
Напомним, Центр адаптивного спорта Югры развивает сурдлимпийское движение с 2006 года. Ежегодно проводится Сурдспартакиада Югры по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, лыжным гонкам и плаванию. По результатам соревнований лучшие спортсмены отбираются в состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа для участия во всероссийских и международных соревнованиях.