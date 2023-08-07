Во время летних каникул с работой кардиодиспансера познакомились 5 юных волонтеров
Школьники мечтают связать жизнь с медициной. Ребята с удовольствием принимают участие в общественных мероприятиях и акциях Кардиоцентра, стремятся быть полезными и стараются познать азы будущей профессии. Ксения Смирнова стала волонтером окружного кардиодиспансера весной. Впереди у школьницы - выпускной год и время первых и очень важных решений. Одиннадцатиклассница хочет стать врачом. Именно поэтому лето Ксения решила провести с пользой и предложила свою помощь медицинским работникам. Практика только началась, но школьница уже задумывается о том, чтобы задержаться подольше. «Мне нравится в Кардиоцентре, поскольку здесь сформирована очень дружная команда специалистов, которые мне помогают, рассказывают о своей работе, делятся знаниями. Меня очень хорошо встретили, и я не разочаровалась, наоборот, еще сильнее захотела стать врачом», - рассказала Ксения Смирнова.
Рабочий день волонтера длится 4 часа. Молодые люди закреплены за разными отделениями и выполняет поручения старших наставников: сопровождают с медсестрами пациентов или участвует в их транспортировке, формируют нестерильные расходные материалы, работают с документами. Ксения Смирнова, например, недавно научилась измерять артериальное давление и теперь ей не терпится освоить работу на электрокардиографе. Инициативы волонтеров всегда находят отклик.
Справочно: добровольческое движение «Будь здоров. Доброе сердце» было организовано в Окружном кардиодиспансере 7 лет назад. В настоящее время его участниками являются более 20 волонтеров.
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