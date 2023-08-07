Более 14 тысяч югорчан получили компенсацию проезда на отдых
Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в этом году возместило стоимость проезда на отдых для 14 141 югорских пенсионеров.
По действующим правилам, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях после выхода на пенсию могут раз в два года компенсировать потраченные на дорогу средства к месту отдыха. Компенсация предоставляется только неработающим пенсионерам, но при этом за любой вид транспорта, будь то личный автомобиль, поезд, самолет, корабль или автобус. Льготой можно воспользоваться за передвижение по территории России.
Пенсионеры-северяне вправе выбрать один из двух вариантов того, как будет предоставлена компенсация. Первый – заранее обратиться в Социальный фонд, где выдадут специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй – сначала купить билеты, а затем получить компенсацию. В отдельных случаях возможны оба варианта.
Напомним, что с октября прошлого года заявление на компенсацию транспортных расходов можно подать через портал госуслуг, без визита в клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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