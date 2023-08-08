Главный кардиолог Югры назвала способы эффективной профилактики болезней сердца
Ежегодно в регионе выполняется более 6 500 операций на сердце, более 800 - с искусственным кровообращением, оказываются все виды высокотехнологичной кардиохирургической помощи, в том числе проводится трансплантация сердца. «Высокий профессионализм и опыт специалистов, лечебно-диагностические возможности и передовое оснащение позволяют сохранять качество жизни пациентов после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы. Благодаря командной работе показатель смертности от болезней системы кровообращения в автономном округе ниже в 2,3 раза, чем в стране, - отмечает главный кардиолог Югры Ирина Урванцева. - Несмотря на успехи и высокие достижения в медицине югорчанам важно не забывать следить за состоянием своего здоровья и стараться предупредить факторы, которые могут спровоцировать развитие недуга».
По словам Ирины Александровны, здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний: «Принципы здорового образа жизни известны. Подчеркну лишь, что поздний ужин, несоблюдение режима труда и отдыха, алкоголь «заставляют» сердце трудиться в повышенном темпе. Но мы же хотим сердцу помочь, а не навредить?».
Кроме того, необходимо следить за артериальным давлением. Этот показатель важно знать всем, начиная с 18 лет. Если наблюдаются резкие изменения цифр на тонометре, ощущается слабость, дискомфорт в грудной клетке, головная боль следует срочно обратиться за медицинской помощью. «Регулярно проходите диспансеризацию. Нередко ишемическую болезнь сердца впервые обнаруживают во время планового медосмотра. В этом опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы - часто они протекают бессимптомно, а последствия могут быть необратимыми», - поясняет главный кардиолог региона.
Ирина Александровна также обратила внимание на наследственность. Риск возникновения сердечно-сосудистой катастрофы увеличивается у людей, чьи близкие родственники (родители, бабушки и дедушки) страдали заболеваниями сердца. В таком случае особенно важно проходить своевременную диагностику и контролировать основные показатели состояния здоровья - уровень артериального давления, холестерина и глюкозы крови.
Мужчины более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Учитывая этот факт, представителям сильного пола следует быть более внимательными к своему здоровью, не пренебрегать медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия, отказаться от курения и употребления алкоголя. «Не терпите боль, не надейтесь, что «само пройдет». Употребляйте полезные продукты, ходите пешком при любой возможности в комфортном темпе, берегите себя от стресса. Относитесь к себе так, как вы относитесь к самому близкому и дорогому человеку, тогда сердце не подведет и будет вам «благодарно» долгие годы», - резюмирует Ирина Урванцева.
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