Более 400 тысяч больничных листов оплатило Отделение СФР по ХМАО – Югре в 2023 году
Согласно данным, с начала года работающим жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было оформлено 400 564 электронных листков нетрудоспособности. Сумма перечисленных средств по больничным листам составила свыше 8 миллионов рублей.
Напоминаем, что с 2022 года практически все листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Исключение предусмотрено для лиц:
– сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
– в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Среди преимуществ электронного листка нетрудоспособности – минимизация времени на оформление документа, исключение возможности его порчи или утери, а также исключение случаев страхового мошенничества.
В настоящее время для получения листка нетрудоспособности гражданам не требуется подписывать дополнительное согласие. Необходимо только сообщить номер своего СНИЛС. Оформленный больничный лист поступает из медучреждения к работодателю напрямую. Затем сведения, необходимые для расчета пособия, работодатели передают в Социальный фонд России в течение трех рабочих дней с даты закрытия больничного. Денежные средства выплачиваются застрахованным не позднее 10 рабочих дней с момента получения необходимых сведений.
Важно знать, что за первые три дня болезни работодатель самостоятельно рассчитывает и выплачивает пособие из собственных средств, а с четвертого дня — региональное Отделение СФР. Если же работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств Социального фонда с первого дня.
Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут узнать всю необходимую информацию о листке нетрудоспособности и его оплате в личном кабинете получателя услуг фонда (https://lk.sfr.gov.ru/).
Подробная информация об электронных больничных листах нетрудоспособности: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/eln/
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре