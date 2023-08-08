Продолжается прием заявок на премию «Патриот - 2023»
Жителей Югры приглашают принять участие в Национальной премии «Патриот- 2023». Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и направлено на выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание россиян и соотечественников, проживающих за рубежом.
«Наша премия постоянно адаптируется к современным реалиям и внедряет актуальные номинации. Например, с этого года мы будем отмечать лучшие медиапроекты, направленные на развитие патриотизма», - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
Для участников предложено 12 номинаций, в том числе три новых, посвященных Году педагога и наставника, патриотическим медиапроектам, а также памятным событиям года: годовщине Сталинской битвы, Курской битвы, освобождению Донбасса от немецко-фашистской оккупации.
Для того чтобы принять участие необходимо отправить заявку на официальном сайте https://премияпатриот.рф до 13 августа 2023 гола.
Отметим, в прошлом году на премию «Патриот - 2023» было подано 1200 заявок из 75 субъектов Российской Федерации и восьми зарубежных стран: Белоруссии, Египта, Италии, Франции, Мексики, Северной Македонии, Сербии и Турции.
Департамент внутренней политкии Югры