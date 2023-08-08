Коренные народы могут представить культурные традиции на фестивале «Этноскоп 2023»
В Москве с 1 по 3 декабря в рамках международной ежегодной выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали» состоится фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023».
Проект направлен на поддержку коренных малочисленных народов и сохранение историко-культурного наследия России.
Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, увидеть традиционные предметы быта, одежды и украшений, а также попробовать блюда национальной кухни.
В рамках программы мероприятий на «Этноскопе2023» выступят фольклорные коллективы, пройдет чемпионат национальных игр и конкурс красоты в этнических костюмах.
Узнать подробную информацию и оставить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия https://poehaliexpo.ru/etnoskop.
Источник: admhmao.ru