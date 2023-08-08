В Югре открыта уникальная лаборатория по испытанию тампонажных материалов
Губернатор Югры Наталья Комарова посетила новый объект технологической инфраструктуры — лабораторию по испытанию тампонажных материалов, созданную на базе промышленного технопарка «Импульс» в Ханты-Мансийске.
О работе лаборатории главе региона рассказал генеральный директор АО «УК “Промышленные парки Югры”» Дмитрий Киселев.
«Нефтедобывающая отрасль является ключевой для нашего региона. Мы изучили запросы от нефтяных компаний, посоветовались с научным сообществом, привлекли специалистов Сургутского государственного университета и решили открыть лабораторию по испытанию тампонажных материалов. Уникальность объекта для предприятий нефтесервиса Югры заключается в возможности проведения полного комплекса тестирований, состоящего из более чем 30 базовых видов», — отметил Дмитрий Киселев.
Лаборатория по испытанию тампонажных материалов занимается изучением, тестированием и производством растворов для цементирования нефтяных скважин, исследованием механических свойств цемента и керновых образцов.
«По мнению специалистов, аналогов с такими возможностями, предложениями лаборатории, которая включала бы в себя полный комплекс тестирований, в Югре, соседних регионах нет», — написала в своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова по итогам посещения промышленного технопарка «Импульс».
Услугами лаборатории будут пользоваться нефтесервисные предприятия, в том числе резиденты промышленного технопарка. Компании нефтесервиса могут заказывать услуги по тестированию цементных и буферных растворов в соответствии с международным стандартом, а также производство тестовых образцов в соответствии с заданными параметрами, необходимыми для различных производственных целей.
Отметим, промышленный технопарк «Импульс», зарегистрированный в 2021 году, расположен на земельном участке 3,3 гектара, производственные площади составляют почти 5 тысяч кв. метров. В настоящий момент здесь ведут свою деятельность четыре резидента, созданы 28 рабочих мест. К 2025 году за счет строительства нового современного корпуса в технопарке планируется разместить 12 резидентов и создать более 200 рабочих мест.
В присутствии директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева АО «УК «Промышленные парки Югры» заключило соглашение о сотрудничестве с ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ». Целью документа являются совместная организация и развитие взаимовыгодного сотрудничества в части производственной и технологической инфраструктуры промышленного технопарка «Импульс», в том числе деятельности лаборатории по испытанию тампонажных материалов и инжинирингового центра на взаимовыгодных условиях.
Правительство Югры