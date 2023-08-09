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Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Международным днём коренных народов мира

09.08.2023

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира.

Для нашего региона этот День имеет особое значение.

Наши молодые лидеры, носители уникального культурного кода, мудрости предков – Денис Вынгилев, создал онлайн-словарь мансийского языка, Алексей Хатанзеев и Клим Кантеров – этнотуристические маршруты на Приполярном Урале, в Сургутском районе, этноблогер Владимир Айваседа, Вера Кондратьева щедро передают миру культуру, фольклор ханты, манси, ненцев.

Наш земляк Владимир Волдин в своих стихах отметил:

«Где б мои пути не пролегли,

Где бы ни встречал зарю свою,

Слышу я дыхание земли,

Чувствую её в любом краю».                          

Любовь к родному краю, трудолюбие, гармония с окружающей средой – принципы устойчивого развития Югры.

Пусть будет наполнен теплом каждый ваш дом, дорогие земляки.

09.08.2023

09.08.2023