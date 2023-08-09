Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Международным днём коренных народов мира
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира.
Для нашего региона этот День имеет особое значение.
Наши молодые лидеры, носители уникального культурного кода, мудрости предков – Денис Вынгилев, создал онлайн-словарь мансийского языка, Алексей Хатанзеев и Клим Кантеров – этнотуристические маршруты на Приполярном Урале, в Сургутском районе, этноблогер Владимир Айваседа, Вера Кондратьева щедро передают миру культуру, фольклор ханты, манси, ненцев.
Наш земляк Владимир Волдин в своих стихах отметил:
«Где б мои пути не пролегли,
Где бы ни встречал зарю свою,
Слышу я дыхание земли,
Чувствую её в любом краю».
Любовь к родному краю, трудолюбие, гармония с окружающей средой – принципы устойчивого развития Югры.
Пусть будет наполнен теплом каждый ваш дом, дорогие земляки.