Врачи клиники Нижневартовска впервые провели механическое удаление тромба из артерий головного мозга
Скорой помощью в приёмное отделение окружной клинической больницы доставлен мужчина с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, полученную в результате ДТП. Пациента Владимира Н. в срочном порядке направили на компьютерную томографию. «КТ при травмах головы- стандартное исследование, в этом случае на снимках черепно-мозговая травма не подтвердилась, но я увидел признаки тромбоза средней мозговой артерии без признаков инфаркта головного мозга, то есть это был острейший период, когда признаки инфаркта ещё не проявились на КТ», - рассказал врач-рентгенолог Руслан Ширкин.
При формировании ядра инфаркта образуется патологический очаг в виде сосудистого некроза и зоны ишемической полутени-участка головного мозга с критическим дефицитом кровоснабжения, но еще не потерявшем жизнеспособность. Зона полутени постепенно замещается на инфаркт, поэтому чем меньше ядро инфаркта и больше полутень, тем благоприятней исход операции. Период, когда ишемическая полутень больше, а ядро инфаркта меньше называется «терапевтическим окном», которое является «золотым» временем для оказания помощи пациенту. Установлено, что за 1 секунду развития мозгового инсульта безвозвратно уничтожается 32 тысячи мозговых клеток, 230 миллионов связей между клетками мозга и человек стареет на 7-8 часов, поэтому каждая минута промедления может стоить человеку жизни.
Как правило, при сосудистых катастрофах для детального изучения картины, назначается КТ исследование с контрастированием. Однако в случае Владимира Ивановича, специалистами было принято решение в пользу времени и пациента срочно увезли в операционную отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. «Мы незамедлительно приступили к тромбоэкстракции, безусловно, на руку играл тот факт, что диагноз был установлен быстро. Через прокол в паху, в сонную артерию мы установили катетер, через который ввели контраст для окрашивания сосудов головного мозга. Затем определили точное место расположения тромба в мозговой артерии, подвели стент-ретривер- инструмент для захвата и удаления тромба к месту его расположения. Далее путем очень точных движений раскрыли сетчатый наконечник стент-ретривера, и тромб оказался внутри него, а затем быстро и безопасно вывели тромб наружу», -рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач сердечно-сосудистый хирург Станислав Пелевин.
Спустя сутки после операции пациент был переведён в неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на дальнейшее лечение.
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