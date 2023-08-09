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Борис Хохряков поздравит строителей с профессиональным праздником

09.08.2023

Завтра Председатель Думы Югры Борис Хохряков в Нижневартовске примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику – Дню строителя.

Напомним, развитие строительной отрасли, пространственного развития территорий, дорожного строительства и транспортного планирования являются приоритетными направлениями социально-экономического развития автономного округа. Строительный комплекс Югры уверенно развивается и год от года демонстрирует высокие показатели практически по всем направлениям. 

В программе, посвященной Дню строителя в Югре в этом году, запланированы торжественная церемония вручения наград, в том числе Думы Югры, церемония посвящения молодых специалистов в профессию «строитель», концертная программа творческих коллективов города Нижневартовска. 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры
 

09.08.2023

09.08.2023