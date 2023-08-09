Борис Хохряков поздравит строителей с профессиональным праздником
Завтра Председатель Думы Югры Борис Хохряков в Нижневартовске примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику – Дню строителя.
Напомним, развитие строительной отрасли, пространственного развития территорий, дорожного строительства и транспортного планирования являются приоритетными направлениями социально-экономического развития автономного округа. Строительный комплекс Югры уверенно развивается и год от года демонстрирует высокие показатели практически по всем направлениям.
В программе, посвященной Дню строителя в Югре в этом году, запланированы торжественная церемония вручения наград, в том числе Думы Югры, церемония посвящения молодых специалистов в профессию «строитель», концертная программа творческих коллективов города Нижневартовска.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры