Более тысячи югорчан получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году
Фонд обеспечивает граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. В этом году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре закупило 1 807 путевок, в том числе 710 для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.
Путевки предоставляются гражданам льготных категорий в порядке очередности с учетом даты подачи заявления и в соответствии с медицинскими показаниями. Они указаны в справке для получения путевки по форме № 070/у.
Во втором полугодии 2023 года планируется проведение конкурсных процедур по закупке 519 путевок на санаторно-курортное лечение.
Посмотреть свою очередность можно на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/8170
Перечень санаторно-курортных учреждений, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг в 2023 году по санаторно-курортному лечению граждан в Югре: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/9270
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре