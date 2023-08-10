Предприятия Югры готовятся к участию во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества»
С 7 августа по 1 октября 2023 года в рамках нацпроекта «Производительность труда» проходит всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества». Принимают участие в конкурсе предприятия-победители регионального этапа, который завершился 29 июля. Всего на участие во всероссийском этапе было подано 785 заявок в 85 регионах России, что в 2,5 раза больше в сравнении с прошлым годом. Отметим, что в этом году Ханты-Мансийский автономный округ вошел в группу регионов с высоким качеством организации и проведения регионального этапа в Технопарке высоких технологий Югры. Четыре лучших проекта автономного округа имеют возможность представить наш регион на всероссийском этапе конкурса : проект «Ремонт улично-дорожной сети» ООО «СК ЮВиС» (г. Сургут) в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда»; проект «Система наставничества лин-лаборатории ЮГУ» ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск) в специальной номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»; проект «Медиаштанга» БУ ДО «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» (г. Ханты-Мансийск) в специальной номинации «Наставничество в социальной сфере»; проект «ПрофСтарТ – кросс-функциональная стажировка студентов с целью трудоустройства лучших» СГМУП Горводоканал (г. Сургут) в номинации «Профессиональное развитие молодёжи». По условиям конкурса текущего года, предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» было предложено представить проекты по трем номинациям – «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии». Также в 2023 году ведены две специальные номинации для компаний вне контура нацпроекта – «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Чтобы принять участие во всероссийском этапе конкурса, до 1 октября 2023 года предприятиям-победителям региональных этапов необходимо направить заявку на электронную почту nastavnik.pro@economy.gov.ru. К письму нужно приложить материалы с описанием наставнических практик, а также, при наличии, пояснительные материалы: презентации, ссылки на видео и фотографии. Напомним, что в 2022 году проекты югорских участников всероссийского этапа получили высокую оценку. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов на форуме «Производительность 360» вручил награды победителям, среди которых Муниципальное предприятие «Водоканал» города Ханты-Мансийска и ООО «Талспецстрой», с производственной базой в городе Нягани. «2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Наставничество – действенный инструмент решения проблем предприятий по обеспечению кадрами. Поддержка наставнической деятельности остается одним из приоритетов национального проекта «Производительность труда». Вот уже в пятый раз мы проводим конкурс, чтобы мотивировать компании активно работать с молодыми и новыми сотрудниками, выявлять лучшие практики, обеспечивать их тиражирование», – подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов . На сегодняшний день в национальном проекте «Производительность труда» участвует 41 предприятие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. На конец 2022 года суммарная выручка предприятий составила 52 млрд. рублей. Подробную информацию об участии в национальном проекте можно получить, обратившись в региональный центр компетенций в сфере производительности труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: +7 (3467) 388-235, tp@tp86.ru.
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