Детские хирурги центра охраны материнства и детства спасли новорожденную малышку
Причиной экстренной операции во вторые сутки жизни послужило состояние ребенка. Новорожденная срыгивала кишечным содержимым, у нее было вздутие живота, которое со временем только усиливалось. Малышку из отделения для новорожденных перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи оценили ее состояние с отрицательной динамикой, близкой к тяжелому.
Анализы и обзорная рентгенография органов брюшной полости показали признаки тонкокишечной непроходимости. Врачи диагностировали врожденное отсутствие, атрезию и стеноз подвздошной кишки. Данное заболевание является тяжелым врожденным пороком развития кишечника и при отсутствии квалифицированной медицинской помощи может привести к разрыву кишечника и летальному исходу.
Бригада детских хирургов БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» во главе с Кириллом Лизиным провели операцию по удалению и дальнейшему восстановлению измененной части подвздошной кишки: врачи сформировали обходной путь для пищи методом сшивания двух частей кишечника.
Результаты анализов и высокотехнологичных обследований, таких как рентгенография мягких тканей верхней конечности, УЗИ и обзорная рентгенография органов брюшной полости, проведенных пациентке после операции, позволили врачам оценить состояние ребенка как удовлетворительное. Спустя почти две недели малышка с мамой поехали домой.
«Врожденная непроходимость кишечника остается главной причиной, требующей экстренного хирургического вмешательства в периоде новорожденности. Основным признаком низкой кишечной непроходимости, как в данном случае, является отсутствие стула, а к концу первых суток жизни добавляются такие симптомы, как вздутие живота, рвота застойным кишечным содержимым, становятся очевидны явления интоксикации. Новорожденному с признаками низкой кишечной непроходимости требуется безотлагательное хирургическое лечение. При проведении подобных операций, врачи нашего отделения стремятся сделать все возможное, чтобы избавить ребенка от необходимости повторных операций и применения кишечных стом», - прокомментировал врач-детский хирург Кирилл Александрович Лизин.
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