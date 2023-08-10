Ходатайство Думы Югры о присвоении почетного звания столице округа получило высокую поддержку
Секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство Думы Югры о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести».
«Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об обращении Думы к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с ходатайством о присвоении городу Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» принято депутатами на 20 заседании законодательного собрания, – отметил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Мы поддержали предложение главы города Ханты-Мансийска и общественности муниципального образования.
Экспертным заключением Российской академии наук подтверждено основание для присвоения Ханты-Мансийску этого высокого звания, как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города».
В своем письме с поддержкой инициативы Андрей Турчак отметил, что трудовой подвиг и вклад жителей Ханты-Мансийска в достижение Победы в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать, о чем свидетельствуют не только факты трудового героизма и самоотверженности жителей города в 1941-1945 годах, но и многочисленные награждения государственными наградами за трудовые заслуги действующих в период Великой Отечественной войны предприятий, а также их работников.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры