В окружной столице отметили День коренных народов мира
Ежегодно 9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается Международный день коренных народов мира. В этот день для жителей и гостей окружной столицы Югры этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» подготовил культурную программу «Ма ай мирием» — «Мой маленький народ» —праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций.
Открытие мероприятия состоялось с приветственного видеообращения руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова и коллектив Агентства, представителей ЮНЕСКО, которые сердечно поздравили всех с праздником. Губернатор Югры Наталья Комарова в своём приветственном слове сказала:
– Сегодня в этнографическом музее под открытым небом “Торум Маа”, на земле создателя мира, рада возможности сказать спасибо тем уважаемым старейшинам, которые стояли у истоков создания музея, назову их имена — Еремей Айпин, Мария Волдина, Юрий Кондин, Зоя Лозямова, Евдокия Нёмысова, Юван Шесталов.
3 августа председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создание реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. В федеральный реестр войдут сказки, танцы, былины, ремёсла, обряды, обычаи, что позволит упростить изучение, сохранение и популяризацию традиционной культуры.
Обращаю внимание на то, что несколько лет назад Татьяна Гоголева, Александр Новьюхов многое сделали для того, чтобы привлечь к этой теме и вывести её на государственный уровень.
В год старта Международного десятилетия родных языков коренных народов правительство автономного округа учредило премию «Оберегаемое слово предков». И в 2022 и 2023 годах премию уже получили педагоги по родным языкам Софья Каксина, Любовь Захарова, Лидия Рандымова из села Казыма; Татьяна Сайнакова из деревни Русскинской, Лариса Карпенко из деревни Нижние Нарыкары, Наталья Яркина из Берёзова.
Правильно, что родные языки открываются миру. Живой диалог народов — важнее всего. Именно разнообразие традиций, языков, культур делает нашу страну сильной. Уважение, забота об окружающем мире, доверие друг к другу, ценности, которые создали и передают коренные народы Югры, это код для нашего будущего. Будьте здоровы и счастливы.
Сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов отметил: «Важно, что в своё время Генеральная Ассамблея ООН приняла решение увидеть, познать, ощутить и признать коренные народы. Для Югры это важный элемент, который говорит об особой политике в отношении народов, которые издревле проживающих на этой земле и объединяющих других под одним названием Югра. И хочу выразить слова благодарности лидерам коренных народов, общественной организации «Спасение Югры» Людмиле Алфёровой и её большой команде, Совету Старейшин во главе с Александром Михайловичем Константиновичем. Благодарим вас за то, что вы несёте уникальную возможность системного взаимодействия с органами государственной власти, представителями общественных организаций. И это по-доброму, по-настоящему и по-югорски».
В рамках праздничной программы Наталья Комарова и Александр Новьюхов наградили победителей детской региональной викторины, посвящённой Международному десятилетию родных языков коренных народов мира за 2022–2032 годы. Целью мероприятия было знакомство участников викторины с культурой, обычаями и богатым историко-культурным наследием коренных народов Севера. Участие в викторине приняли 1 865 детей и подростков от 7 до 15 лет из 22 муниципальных образований. В числе лучших — 17 ребят из Нефтеюганска, Урая, Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
В продолжение праздника гостей ждали в мир игр и забав обско-угорских народов. Организаторы подготовили тематические творческие площадки, мастер-классы по изготовлению изделий из бисера, бересты, в резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах. Завершилось праздничное гуляние концертом творческих коллективов, среди приглашённых были кыргызское национально-культурное объединение «Манас», художественный национальный коллектив «Тром Ёван мокут – Тром-Аганские ребята» и национальный самодеятельный коллектив «Питяр Юх» из Угута.
Тамара Мерова