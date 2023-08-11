65- летний юбилей отмечает БУ «Детский противотуберкулёзный санаторий им. Е. М. Сагандуковой»
Санаторий был организован 9 августа 1958 года Приказом Окружного отдела Здравоохранения Ханты-Мансийского окрисполкома № 117 и является одним из старейших медицинских учреждений города и округа. В 2000 году Постановлением Правительства автономного округа детскому санаторию присвоено имя первой женщины - врача из народов ханты, заслуженного врача РСФСР Елены Михайловны Сагандуковой, многие годы являвшейся руководителем санатория.
На протяжении многих лет учреждение обеспечивает потребности детей округа в возрасте от 4 до 11 лет в специализированной медицинской помощи больным туберкулезом и детей с повышенным риском заболевания туберкулезом. Санаторий рассчитан на 50 коек круглосуточного пребывания для детей в возрасте от 4 до 11 лет и функционирует круглый год, обеспечивая местами 22 территории ХМАО-Югры.
Осуществление ежедневной круглосуточной работы санатория обеспечивается за счет организации работы врачебного состава, круглосуточных дежурств палатных медсестер и няней, сменной работы педагогического персонала в течение рабочего дня, а также вспомогательного персонала.
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