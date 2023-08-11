На базе СурГУ создадут институт профессионального образования коренных народов Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с советом старейшин коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие состоялось в столице региона в рамках празднования Международного дня коренных народов мира.
Участие во встрече приняли члены совета старейшин — Мария Волдина, Дина Герасимова, Фаина Иштимирова, Александр Константинов, Владимир Куриков, Зоя Лозямова, Евдокия Нёмысова, Раиса Решетникова, Светлана Динисламова, Наталья Чайникова, а также сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов, заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, директор окружного департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов. К беседе по видеосвязи подключилось IT-стойбище семьи Коршунковых из Сургутского района.
Основной темой встречи стало развитие возможностей получения образования. Речь идет о таких проектах, как «IT-стойбище. Стойбищная школа-сад» и «Первая профессия».
Благодаря проекту «Стойбищная школа-сад» стало возможным обучение детей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного природопользования, удаленно с применением дистанционных технологий. О пользе проекта «Стойбищная школа-сад» рассказала Людмила Коршункова.
«К проекту мы присоединились в прошлом году. Благодаря ему сын Данил занимался с педагогами, выучил алфавит, не выезжая со стойбища. В этом году уже поедет учиться в школу-интернат деревни Русскинской», — поделилась Людмила Коршункова.
Отметим, IT-стойбища создаются на родовых угодьях коренных малочисленных народов Югры, где доступ к средствам связи затруднен. Они позволяют жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающимся традиционными промыслами, выходить в интернет, иметь доступ к государственным и муниципальным услугам онлайн, заниматься продажей своих изделий, получать образование в дистанционном формате. Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на территории природного парка «Нумто» Белоярского района на удалении 30 км от ближайшего населенного пункта. К концу 2023 года, после подключения всех запланированных стойбищ, общий охват проекта составит порядка 3 450 человек, проживающих на 171 территории традиционного природопользования. Всего в регионе будет 77 IT-стойбищ, в которых проживает 69 % представителей коренных малочисленных народов Севера автономного округа.
Еще одна важная инициатива, о реализации которой говорили на встрече, — создание института профессионального образования коренных народов Югры как центра сопровождения детей, молодых людей на всех ступенях образования. Идея принадлежит Сургутскому государственному университету. «Университет разрабатывает новые образовательные программы в области родного языка, традиционных видов хозяйственной деятельности по 20 профилям, из которых 9 потенциально ориентированы на подготовку профессий для представителей народов ханты, манси, ненцев», — отметила Наталья Комарова, предложив совету старейшин выступить экспертами концепции создания института профессионального образования коренных народов Югры.
По словам ректора СурГУ Сергея Косенка, фундамент концепции — это восстановление и развитие традиционной хозяйственной деятельности КМНС, где культура, язык, традиции, обычаи — исконная среда обитания. Цель концепции — всестороннее развитие личности.
«Когда мы формировали концепцию, которую определили как этносберегающую, то понимали, что без вас, как проводников культуры, не справимся. Только если правительство Югры, департамент образования и вы, как эксперты, объединимся, то сможем воплотить эту идею в жизнь. Наш Сургутский университет имеет серьезный научный потенциал, развитую инфраструктуру, хорошую материальную базу. Мы накопили опыт обучения по модели “детский сад — школа — университет” и сейчас публично заявились на разработку такой концепции», — подчеркнул Сергей Косенок.
Важность такого решения отметила представитель совета старейшин Дина Герасимова.
«Этот проект я ждала. Основная тема — сохранение родного языка и традиционной культуры. Для этого образование должно быть непрерывным. Надеюсь, СурГУ удастся это сделать», — сказала Дина Герасимова.
Создание института профессионального образования коренных народов Югры было решено включить в региональный план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов.
Правительство Югры