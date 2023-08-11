Более 100 югорчан получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
В 2023 году общее число получателей повышенной пенсии за работу в сельском хозяйстве в Югре составило 126 человек. Такую социальную поддержку получают неработающие пенсионеры, которые не меньше 30 лет проработали в сельском хозяйстве.
Этой категории граждан Социальный фонд повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определенным профессиям и должностям – всего 500 специальностей, список утвержден Правительством РФ. В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.
Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии по Югре с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 31630,30 рублей.
Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. С 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре