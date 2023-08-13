Со священных мест коренных народов Севера вывезли КаМаЗ мусора
Не все туристы чтут культуру других народов, оставляя у алтарей мусор. По сообщению «Вестника Сургутского района» рядом с Русскинской со священных мест вывезли КаМаЗ мусора.
Три года назад представители коренных малочисленных народов Севера провели субботник, чтобы очистить священные места.
«Мы тогда собрали целый КамАЗ мусора, - цитирует издание общественника Андрея Данильца из Русскинской. Загрузили, вывезли. Спасибо недропользователям, которые выделили технику. Они продолжают помогать нам и сейчас. Акции мы проводим регулярно. В этом году организовали субботник на берегу Тромъегана – в переводе с хантыйского это означает «божья река». К нам присоединилась администрация Русскинской. Совместными усилиями с рабочей молодежью собрали целый прицеп мусора. Тоже вывезли. Мешков двадцать точно набралось».
Общественники решили проводить акции по очистке лесов и берегов ежегодно.
Источник: РИЦ "Югра"