Форма поиска

Для слабовидящих

Со священных мест коренных народов Севера вывезли КаМаЗ мусора

13.08.2023

Не все туристы чтут культуру других народов, оставляя у алтарей мусор. По сообщению  «Вестника Сургутского района» рядом с Русскинской со священных мест вывезли КаМаЗ мусора.

Три года назад представители коренных малочисленных народов Севера провели субботник, чтобы очистить священные места.

«Мы тогда собрали целый КамАЗ мусора, - цитирует издание общественника Андрея Данильца из Русскинской. Загрузили, вывезли. Спасибо недропользователям, которые выделили технику. Они продолжают помогать нам и сейчас. Акции мы проводим регулярно. В этом году организовали субботник на берегу Тромъегана – в переводе с хантыйского это означает «божья река». К нам присоединилась администрация Русскинской. Совместными усилиями с рабочей молодежью собрали целый прицеп мусора. Тоже вывезли. Мешков двадцать точно набралось».

Общественники решили проводить акции по очистке лесов и берегов ежегодно.

Источник: РИЦ "Югра"

13.08.2023

13.08.2023