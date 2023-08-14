В Кондинском районе изготавливают уникальные спички, которые не гаснут
В селе Леуши Кондинского района пункт сбора помощи военнослужащим, несущим боевое дежурство в зоне СВО, развёрнут на базе модельной библиотеки.
Жители села активно собирают продукты питания, средства личной гигиены, нательное бельё, тёплые вещи. Также здесь на регулярной основе проходят мероприятия, посвящённые героизму и мужеству российских бойцов.
Кроме того, здесь изготавливают не только блиндажные свечи, но и негаснущие спички, которые, к слову, действительно не тухнут даже при сильном ветре и могут гореть до получаса. Сейчас местные активисты заканчивают заготовку первой партии.
К слову, в России такие спички изготавливаются только в Леушинской модельной библиотеке и подмосковной Лобне.
«Идея возникла спонтанно, мама в интернете увидела, что в подмосковной Лобне занимаются этими спичками. Я изучила информацию, что требуется для изготовления спичек и подала объявление. Дальше подключились детские сады из Леушей из Лиственничного. Они начали сбор ниток, шпажек, японских палочек, салфеток, спичек, свечей», - говорит автор инициативы Зинаида Южакова.
Кстати, во всех магазинах сельского поселения Леуши установлены «Коробочки добра», с прилагаемым списком – перечнем предметов для сбора необходимых вещей участникам специальной военной операции и жителям Донбасса.
Источник: Югра ТВ