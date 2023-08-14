Главный специалист по медицинской профилактике Югры рассказал к чему может привести отсутствие физической активности
В Неделю популяризации активных видов спорта главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры Алексей Молостов напоминает, что низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением, является независимым, самостоятельным фактором риска развития заболеваний.
«При отсутствии достаточного уровня двигательной активности нарушается работа внутренних органов и систем, замедляется естественный метаболизм, возрастает нагрузка на позвоночник, запускаются негативные процессы в работе сердечно-сосудистой системы. При отсутствии физической нагрузки может возникнуть ожирение, так как организм не тратит запасы глюкозы, что приводит к ее повышению в крови, - поясняет Алексей Александрович. – Кроме того, при низкой физической активности у человека ослабевает иммунитет».
По мнению специалиста, это не говорит о том, что срочно нужно бежать записываться в тренажерный зал и заниматься семь раз в неделю с высокой интенсивностью, очень важно учитывать возраст и свое физическое состояние.
«Для определения индивидуального уровня физических нагрузок, особенно в режиме тренировок, лицам в возрасте старше 40 лет и в любом возрасте, если у пациента имеются хронические заболевания, необходимо пройти обследование у врача, например, диспансеризацию или профилактическое обследование», - поделился Алексей Молостов.
Главный специалист по медицинской профилактике Югры озвучил несколько простых правил для достижения оптимального уровня повседневной физической активности: добавьте к своим ежедневным делам утреннюю или вечернюю зарядку; ходите пешком по лестнице, по возможности не пользуйтесь лифтом; после каждого часа работы делайте 3-5 минутные перерывы, во время которых вставайте со своего рабочего места; начните регулярно заниматься каким-либо видом оздоровительной физкультуры.
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