Главный специалист по медицинской профилактике Югры рассказал к чему может привести отсутствие физической активности

В Неделю популяризации активных видов спорта главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры Алексей Молостов напоминает, что низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давл