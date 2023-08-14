В Ханты-Мансийске пройдет полуфинал «Большой перемены»
В Центре искусств для одарённых детей Севера столицы Югры 16 августа состоится полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников восьмых-десятых классов и студентов среднего профессионального образования. Конкурсные испытания пройдут в две смены с 16 по 24 августа и объединят более тысячи участников из регионов Уральского федерального округа.
«Большая перемена» — это флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
В рамках первой смены ребят ждут встречи с руководителями ведущих социальных проектов, представителями медиа и культуры, а также мастер-классы от артистов и спортсменов.
Впервые в этом году в очных полуфиналах «Большой перемены», проходящих под единой темой «Горжусь Россией», одновременно участвуют старшеклассники и студенты колледжей. Объединившись в команды, участники будут выполнять кейсовые задания по 12 направлениям конкурса и предложат решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни.
Церемония закрытия первой смены полуфинала «Большой перемены» среди старшеклассников и студентов регионов Уральского федерального округа состоится 18 августа.
Полуфиналы пройдут для участников из всех федеральных округов России в Ханты-Мансийске, Красноярске, Ульяновске, Мурманске, Ярославле, Краснодарском крае, во Владивостоке и других крупных городах страны.
По итогам всех полуфиналов будут определены 2,1 тысячи финалистов среди старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. В каждом из 12 направлений будут определены победители, которые получат призы от партнеров проекта и возможность стажировки в ведущих российских компаниях, а также денежное вознаграждение и дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.
25 школ и 20 учреждений среднего профессионального образования, которые подготовили наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере двух миллионов рублей на развитие образовательной среды.
Педагоги-наставники победителей «Большой перемены» получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров.
Отметим, конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования РФ.