Назван лучший врач акушер-гинеколог города Нягань
Конкурс «Народный врач – 2023» провел Югорский филиал «СОГАЗ-Мед». На основе отзывов, поступивших от пациенток, организатор конкурса определил лучших врачей акушеров-гинекологов, работающих в системе ОМС в Нягани, Югорске, Советском и Сургуте. В торжественной обстановке на общебольничной планерке БУ «Няганская окружная больница» представитель страховой компании объявила врача акушера-гинеколога Нягани, набравшего максимальное количество благодарных отзывов от своих пациенток. Лучшим женским доктором Нягани названа заведующий родильным отделением Виктория Севрюкова.
«Виктория Викторовна – прекрасный врач, профессионал своего дела! Всегда берет на себя ответственность и принимает грамотные жизненно важные решения. Очень внимательный и добрый человек. Моя история встречи с Викторией Викторовной началась в 2013 году, я всю жизнь буду благодарна ей за возможность выносить и родить свою долгожданную доченьку, за подаренную жизнь моему ребенку, так как все было действительно сложно. Рядом с ней я чувствовала сильнейшую поддержку и что все будет хорошо. Спасибо ей огромное за то, что она есть и стала лучшим врачом для нас!», - написала Натальи Бутенко.
Всего на два голоса меньше у заведующего гинекологическим отделением Сергея Сокольцова. - Опытный, квалифицированный доктор, который с уважением и пониманием относится к своим пациентам! Спасибо Вам! Желаю Вам успехов, здоровья и благодарных пациентов!», - написала Надежда Полукеева, отдавая свой голос доктору.
Третье и четвертое место, соответственно, у врачей акушеров-гинекологов Евгении Гердт и Бурул Абылкасымовой. Всего в голосовании приняло участие 240 человек.
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