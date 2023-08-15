В Нефтеюганском районе открыли новую площадку ГТО
12 августа в поселке Сингапай Нефтеюганского района открыли площадку ГТО. Благодаря современным тренажерам, сингапайцы всех возрастов смогут готовиться к выполнению нормативов, повышать выносливость и укреплять физическое здоровье.
На территории площадки расположены 23 тренажера, среди которых: скамьи для отжимания, пресса, наклонов вперед, комплексы для прыжков в длину, рывков гирь, тренировок мышц верхнего плечевого пояса, мишени, перекладины и турники для подтягиваний, гимнастические брусья, а также уличные тренажеры для всех групп мышц и шведская стенка.