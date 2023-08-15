Премия Губернатора Югры "За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Условия предоставления: соискателями премии являются физические лица в возрасте от 16 лет, проживающие в Югре, проявившие себя в направлении территориального маркетинга и брендинга, добившиеся заметных результатов в развитии территориального маркетинга и брендинга.
Премия присуждается ежегодно 7 лауреатам в размере 150 000 рублей каждому.
Выдвижение соискателей премии осуществляют: общественные советы при органах государственной власти автономного округа, общественные палаты (советы) муниципальных образований автономного округа, территориальные общественные самоуправления, общественные объединения без образования юридического лица, органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, инициативные группы численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, занимающихся креативной деятельностью в автономном округе .
Соискатели премии ежегодно до 1 сентября включительно представляют инициаторам следующие документы в электронной форме в государственной информационной системе «Югра Открытая» или на бумажном носителе:
- описание результатов деятельности соискателя премии (с фото- или видеоматериалами) в сфере территориального маркетинга и брендинга, повышения конкурентоспособности автономного округа, формирования уникального имиджа автономного округа как современной и комфортной территории для проживания, бизнеса, инвестиций, гостеприимства, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества, продвижения автономного округа, в том числе в информационном пространстве на внутреннем, национальном, международном уровнях и иные сведения за последние 2 года, предшествующие дате подачи документов;
- копию документа, удостоверяющего личность соискателя премии, с отметкой о регистрации по месту жительства;
- согласие соискателя премии на обработку персональных данных;
- реквизиты банка и лицевого счета соискателя премии.
В случае представления документов на бумажном носителе соискатель премии представляет их в 1 экземпляре, прикладывает опись документов, подписанную им.
Инициатор ежегодно до 15 сентября включительно направляет в Департамент экономического развития автономного округа документы, а также письменное ходатайство с указанием социальных и экономических эффектов от результатов деятельности соискателя премии в электронной форме на официальном сайте или на бумажном носителе.
Решение об определении лауреатов премии принимает экспертный совет с учетом публичной защиты результатов деятельности соискателя премии согласно следующим критериям:
- опыт создания, внедрения, продвижения локальных (отраслевых) брендов автономного округа, способствующих улучшению имиджа отраслей автономного округа, продвижения отраслей, связанных с производством местных товаров и услуг;
- содействие развитию деятельности в области экспо-индустрии как отрасли экономики, демонстрирующей и продвигающей достижения индустриализации, научно-технические, технологические, инновационные разработки, историю, традиции и культуру, способствующие улучшению имиджа отраслей автономного округа;
- участие в разработке программ местного маркетинга, ориентированного на повышение привлекательности муниципальных образований автономного округа, создание и внедрение брендов муниципальных образований; внедрение муниципального бренда в городскую среду;
- результативность деятельности в области пространственного развития территорий, улучшения городской среды и социокультурных пространств, урбанистики, дизайна, архитектуры; содействие деятельности по продвижению автономного округа на международном уровне в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма, в том числе по поддержке российских соотечественников, увековечиванию исторической памяти.
Публичную защиту результатов деятельности соискателей премии организует департамент в день проведения заседания экспертного совета.
Дипломы лауреатов премии вручает Губернатор автономного округа или уполномоченное им лицо из числа заместителей Губернатора автономного округа в торжественной обстановке, приуроченной к знаменательному событию.