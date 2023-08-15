Мой маленький народ
Маленький народ мой,
Вечное спасибо,
Что в тебе родиться
Было мне дано…
Роман Ругин
Так начинается стихотворение известного хантыйского поэта Романа Прокопьевича Ругина «Доброта». Также называется праздник, который вот уже несколько лет проводится в музее «Торум Маа» 9 августа – в День коренных народов мира.
В этот день сюда со всего округа съехались лидеры общественной организации коренных народов «Спасение Югры», творческие коллективы, мастера. Состоялся настоящий праздник для жителей и гостей окружной столицы.
День начался с предпремьерного показа в Югорском кинопрокате этнического кино о культуре коренных народов «Югорские новеллы», состоящие из 5 новелл: «Путь к истокам», «Своя земля», «Принять вызов», «Бесстенный дом» и «Помнить старые сказки».
Затем жители и гости плавно переместились в музей «Торум Маа», который встретил их интерактивной этномузыкальной программой «Мелодия журавля». Преподаватель этнической музыки Окружного Дома народного творчества Алексей Рещиков исполнил традиционную музыку обских угров, а затем провёл мастер-класс по игре на национальных музыкальных инструментах. Какая музыка без исполнения танцев? Тут же все желающие могли научиться основным движениям танцев народов ханты и манси. Мастер-класс вызвал истинный восторг у детворы, не было отбоя от желающих научиться игре на нарсъюхе, торсаплъюхе и других музыкальных инструментах, а также исполнению танцев.
Торжественная часть праздника началась с приветствия по видеосвязи руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова:
– С праздником, югорчане! Для жителей Югры праздник имеет особое значение. На её территории проживает более 32 тысяч представителей коренных малочисленных народов. По сей день они бережно хранят традиции предков, уникальную самобытную культуру, память о своей богатой истории. Это находит отражение в планах развития региона, которые помогают успешно повышать качество жизни коренного населения.
Он отметил важность сохранения исконных традиций и родных языков на территориях традиционного проживания коренных народов, заметив, что Югра в этом лучший пример для страны.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова в своём приветственном адресе с благодарностью вспомнила имена тех, кто стоял у истоков создания этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» – Ювана Шесталова, Еремея Айпина, Зоя Лозямову, Евдокию Нёмысову, Марию Вагатову и других.
«3 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния народов России», куда войдут сказки, танцы, былины, ремёсла, обряды, обычаи, это позволит упростить изучение, сохранение и популяризацию традиционной культуры народов России», – сказала глава региона Н. Комарова.
Необходимо отметить, что в год старта Международного десятилетия родных языков коренных народов окружное правительство учредило премию «Оберегаемое слово предков», её обладателями стали учителя родных языков: Софья Каксина, Любовь Захарова, Лидия Рандымова, Татьяна Сайнакова, Лариса Карпенко и Наталья Яркина. «Правильно, что родные языки открыты миру. Живой диалог – важнее всего. Именно разнообразие традиций, языков, культуры делает нашу страну сильной. Уважение, забота об окружающем мире, доверие друг к другу, ценности, которые создали коренные народы Югры, – ориентир на будущее», – подчеркнула губернатор Югры.
В рамках праздника состоялась церемония награждения победителей детской региональной викторины, посвящённой Международному десятилетию родных языков коренных народов мира за 2022-2023 годы. Цель викторины – познакомить детей с культурой и историко-культурным наследием коренных народов Севера. В викторине приняли участие 1 865 детей и подростков в возрасте 7-15 лет со всего округа, победителями стали 17 участников из Нефтеюганска, Урая, Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
Сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов в своём приветствии отметил: «9 августа 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашён Международный день коренных народов мира. Именно тогда они приняла решение увидеть, познать, ощутить и признать коренные народы мира. Для Югры это важный элемент, который говорит об особой политике в отношении народов, издревле проживающих на этой земле».
Председатель Совета старейшин Югры Александр Михайлов отметил, что Югра является примером для всех коренных народов страны, именно здесь была создана первая общественная организация «Спасение Югры», именно здесь коренные жители начали заключать договорные отношения с недропользователями.
Рабочая встреча губернатора
В этот день музей «Торум Маа» стал площадкой для проведения круглого стола, где говорилось о том, что делается в Югре для сохранения языка и культуры коренных малочисленных народов округа – ханты, манси и лесных ненцев.
Главной темой стало – получение образования в области родного языка. Уже сегодня в округе действуют проекты «IT-стойбище», «Стойбищная школа-сад» и «Первая профессия», благодаря которой дети дистанционно получают образование.
Глава региона Наталья Комарова рассказала: «Сургутский государственный университет предлагает создать Институт профессионального образования коренных народов. Он будет сопровождать детей и молодых людей на всех ступенях профессионального образования. Сегодня специалисты разрабатывают программы в области родного языка и традиционных видов хозяйственной деятельности по 20 профилям».
Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок в свою очередь подчеркнул важность совместного участия экспертов в разработке механизмов по созданию данного Института: «Когда мы готовили концепцию, то прекрасно понимали, что без вас, старейшин, проводников культуры, не справимся. Вместе мы можем претворить её в жизнь. Фундамент концепции – сохранение родных языков, восстановление и развитие традиционных хозяйствований коренных малочисленных народов Севера. Цель – всесторонне развитие личности. Конечно, участие только молодого поколения, без семьи, традиций невозможно. Да, мы можем учить. Но ваше участие важно».
Представители Совета старейших во главе с председателем поддержали этот масштабный проект и откликнулись оказать всяческую помощь.
Работа тематических площадок
В праздничный день гости праздника имели возможность познакомиться с традиционной музыкой, танцами, исконными ремёслами, играми коренных народов Югры.
Известный хореограф Фаина Иштимирова обучала всех желающих исполнению традиционного танца обских угров «Куренька».
Научный сотрудник музея «Торум Маа» Наталья Краснопеева показала основы плетения циновок – напольных ковриков из травы, а Майя Макарова учила отгадать загадки коренных народов.
Мастера «Обской кузницы» из Сургута рассказали об истории зарождения работы с металлом, литья у обских угров, а также представили изделия с традиционными орнаментами и пожеланиями на родных языках. Для работы с родными языками они обращаются к носителям хантыйского и мансийского языков.
Были и традиционные спортивные соревнования, настольные игры. Меня привлекла игра в традиционные шашки.
Гостями музея стала диаспора киргизского народа. Сегодня на празднике они представили внутреннее убранство киргизской юрты, здесь гости с удовольствием послушали музыку в исполнении на традиционном киргизском инструменте, отведали лакомства киргизской кухни. Этот уголок полюбился любителям фотосессий.
Праздник продолжился концертом. Для жителей и гостей Ханты-Мансийска выступали воспитанники «Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов», известная этническая певица Вера Кондратьева, фольклорный коллектив из с. Тром-Агана «Тром ёван эви» («Тромаганские девчата»), актёры театра обско-угорских народов «Солнце», национальный коллектив «Питяр-юх» (с. Угут) фольклор фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»).
Под руководством хореографа Фаины Иштимировой все вместе станцевали самый популярный танец обских угров – «Куренька». Гости праздника впервые услышали песни на киргизском языке в исполнении участников диаспоры.
Праздник завершился традиционным чаепитием.
Людмила Гурьева