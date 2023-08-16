Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно оформило СНИЛС более 13 тысячам новорожденных в 2023 году
С начала года региональное Отделение СФР проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 13 311 новорожденных югорчан.
Автоматическая регистрация новорожденных детей в системе персонифицированного учета с присвоением СНИЛС проходит уже не первый год. Сведения поступают в Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре из государственного реестра записей актов гражданского состояния ЗАГС.
Напомним, что данные о СНИЛС направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступает информация о рождении ребенка.
Важно знать, что уведомление о СНИЛС в личный кабинет поступает только в том случае, если на момент регистрации ребенка у мамы или законного представителя есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Ранее СНИЛС отражался в страховом свидетельстве, а теперь информация предоставляется по запросу в виде электронного или бумажного уведомления.
Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, мама или папа со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре или в МФЦ по месту жительства.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре