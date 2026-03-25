Журналисты записали мансийскую речь на томографе для научного исследования
Журналисты газеты «Луима сэрипос» приняли участие в уникальном научном проекте, посвящённом изучению мансийского языка. Галина Кондина, Анна Алгадьева и Галина Дунаева посетили Международный томографический центр Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске, где их речь была впервые зафиксирована с помощью современного томографического оборудования.
Исследование проводится в рамках проекта Российского научного фонда №24-78-10080 «Позиционная трансформация квантитативных признаков гласных в типологическом аспекте в языках Сибири (на материале тюркских и обско-угорских идиомов)». Руководит проектом кандидат филологических наук Тимофей Владимирович Тимкин.
Запись речи осуществляли специалисты Международного томографического центра и Института филологии СО РАН младший научный сотрудник МТЦ СО РАН Петровский Евгений Дмитриевич, программист МТЦ СО РАН Константинова Ольга Геннадьевна, старший научный сотрудник ИФЛ СО РАН, кандидат филологических наук Рыжикова Татьяна Раисовна, аспирант ИФЛ СО РАН Якимец Наталья Васильевна.
По словам Тимофея Тимкина, ранее подобные эксперименты проводились с другими финно-угорскими языками, но мансийский язык был зафиксирован на томографе впервые.
Полученные данные позволят учёным глубже изучить фонетические особенности мансийского языка, процессы произношения гласных и согласных, а также проследить изменения, происходящие в языке с течением времени. Исследование продолжает многолетнюю серию экспериментов по записи речи коренных народов Сибири и является частью сотрудничества ведущих научных центров региона.
Галина Кондина