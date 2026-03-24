В Югре подведены итоги деятельности Росгвардии и регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества
В Ханты-Мансийске начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков встретился с председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяной Тихон.
В ходе визита были подведены итоги проводимой работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работе с семьями погибших защитников Отечества в различных военных конфликтах и специальной военной операции. Под патронажем территориального управления Росгвардии находится 30 таких семей, большинство награждены посмертно Орденом Мужества.
Представители ведомства оказывают различную помощь семьям, это и содействие в санаторно-курортном лечении, организация различных просветительских и памятных мероприятий, уборка мест захоронения и многое другое.
Стороны обсудили планы на 2026 год, в частности, установку на территории территориального Управления Росгвардии мемориала памяти военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
Как подчеркнул полковник полиции Евгений Симаков, наша святая обязанность в том, чтобы родные и близкие бойцов не чувствовали себя одинокими, а их семьи получали необходимую помощь в решении различных вопросов. Татьяна Тихон также поблагодарила руководителя территориального управления Росгвардии за взаимодействие с общественной организацией и оказываемую поддержку, отметив, что в конце 2025 года она вошла в состав Общественной палаты Югры VIII созыва и будет курировать направления по развитию здравоохранения и формированию культуры здоровой и активной жизни и по поддержке ветеранов, участников боевых действий и защитников Отечества.
Кроме этого, Татьяна Тихон встретилась с личным составом теруправления, рассказала про проводимую региональным отделением Общественной организации работу по сохранению памяти погибших защитников Отечества, про то, что является мамой погибшего больше 20 лет назад Антона Тихона, кавалера ордена Мужества рядового войск правопорядка.
По окончании встречи росвардейцы почтили память ребят минутой молчания с показом видеопрезентации с портретами Героев Югры.
От имени Совета ветеранов Всероссиийской общественной организации ветеранов ХМАО – Югры Татьяна Тихон передала в музейную экспозицию теруправления Росгвардии юбилейную памятную статуэтку «80 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».
