Федеральные эксперты высоко оценили деятельность психоневрологической больницы
Сотрудники БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» провели экскурсию по учреждению для федеральных экспертов, принявших участие в научно-практическом мероприятии «Лабораторный клуб. Формула душевного здоровья». Гостям из Москвы и Екатеринбурга продемонстрировали наркологическое, общепсихиатрическое, психотерапевтическое, реанимационное отделения, а также поликлинику. Учитывая специфику вопросов, которые рассматривались во время работы клуба, особое внимание уделили клинико-диагностической лаборатории учреждения.
«Здесь проводят более 300 видов тестов. Среди исследований - гематологические, химико-микроскопические, биохимические, коагулологические, иммунологические, химико-токсикологические виды Готовые результаты для организации целенаправленного лечения врач может получить в течение одного часа. Мы внедряем в работу и собственные наработки», -рассказала заведующая лабораторией Лилия Ризванова. Также в лаборатории учреждения проводят химико-токсикологические анализы при определении наркотических средств, психоактивных и сильнодействующих лекарственных веществ. Это особенно важно, когда необходимо оперативно определить причину недомогания пациента, поступившего в реанимационное отделение в бессознательном состоянии.
Как отметил заместитель председателя Ассоциации специалистов по химико-токсикологическому и судебно-химическому анализу (г. Москва), доктор химических наук Сергей Савчук, формирование новых методов анализа – современный тренд в научном мире. «В психоневрологической больнице есть все предпосылки к развитию. Имеющаяся в учреждении лаборатория – одна из лучших в стране, в том числе по оснащенности. Сотрудники лаборатории большое внимание уделяют методической работе. Это связано с выявлением новых наркотических средств, которые появляются в незаконном обороте. Если не вести свою деятельность по поиску новых методик определения препаратов и веществ, изучения их воздействия на организм, то эффективность лабораторий будет более низкой», — подчеркнул он.
Как отметила заведующая химико-токсикологической лабораторией Государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница» Мария Гофенберг, в больнице уделяется внимание не только современному оснащению учреждения, но и созданию комфортных условий пребывания как для пациентов, так и для сотрудников. Она предложила делиться коллег одной из передовых медицинских организаций Югры наработанным опытом. «Во время экскурсии мы посетили не только лабораторию, но и все имеющиеся отделения больницы. Остались только положительные впечатления. В больнице применяют много новых методик работы. Видно, что здесь заботятся не только о душевном спокойствии и равновесии пациентов, но и сотрудников. Они с таким воодушевлением рассказывают о своих отделениях, работе – достойно уважения», — добавила она.
Добавим, научно-практическое мероприятие «Лабораторный клуб. Формула душевного здоровья» состоялось в Нижневартовске впервые в рамках празднования 45-летия психоневрологической больницы. В нем приняли участие представители медицинских организаций из городов Югры, а также Тюмени и Екатеринбурга. Во время мероприятия участники обсудили вопросы новых возможностей лаборатории в специализированном медицинском учреждении.
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