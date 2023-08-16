Югорские школьники могут поделиться летними снимками в рамках фотоакции «Мое культурное лето»
С 21 по 25 августа 2023 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская фотоакция «Мое культурное лето».
Акция помогает популяризировать посещение культурных мероприятий, расширить кругозор у школьников и развить воображение у детей через искусство фотографии.
В рамках акции участникам предложено рассказать о культурных мероприятиях, которые они посетили этим летом, используя собственные снимки. Поделиться можно фотографиями из театра, музея, детского оздоровительного или пришкольного лагеря, с выставки или концерта.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо опубликовать свой снимок, который участник сделал в течение лета, в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице. Дополнить фотографию можно кратким описанием своих впечатлений от мероприятия. Обязательно в тексте поста указывается регион, фамилия, имя и хештег #фотолетокдш.
Экспертная комиссия, состоящая из российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Итоги фотоакции «Мое культурное лето» будут подведены 19 сентября этого года.