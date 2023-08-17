Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» штат поликлиники пополнили молодые офтальмологи
Еще в прошлом году штат поликлиники пополнил молодой специалист, врач-офтальмолог Алексей Червяков. А в этом году ординатуру по той же специальности прошел его коллега и друг Юрий Семенчук. Рассказав об условиях работы в поликлинике Нижневартовска офтальмолог с опытом пригласил товарища на работу в офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение. Учитывая все преимущества и гарантию специальных выплат врачам в Югре, Юрий Вадимович с удовольствием согласился и уже ведёт свои профильные приёмы в поликлинике №1. «Нам действительно очень не хватало этого доктора! Кто-то сейчас находится в декретном отпуске, кто-то переехал по семейным обстоятельствам на ПМЖ в другой регион, некоторые врачи ведут специализированный прием, а прикрепленное население при этом растёт. Снять часть нагрузки с действующих докторов и обеспечить доступность офтальмологической медицинской помощи для жителей поможет наш новый доктор. Приятно, что трудоустроился он по рекомендации, - рассказала заведующий отделением Елена Мурин.
Юрий Семенчук родился и вырос в Нижневартовске. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» получил в Югре – в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. В 2023 году окончил ординатуру по офтальмологии в Пензенском институте усовершенствования врачей. По словам доктора, во время учебы было много запоминающихся моментов. Новые знакомства, жизнь в общежитии, взаимовыручка однокурсников, сдача экзаменов и практика. Особенно первый её день. Из всех ситуаций, произошедших во время рабочей практики, больше всего запомнился период пандемии коронавирусной инфекции. Это было время, когда нужно быстро реагировать и оказывать больным неотложную медицинскую помощь. Оно научило нас работать в нестандартных условиях, оперативно мыслить и мгновенно принимать решения. В поликлинику доктор пришел потому, что именно здесь можно получить большой опыт работы с пациентами, оказывая помощь ежедневно практически сотне нуждающихся, тем самым развиваясь в медицине.
Говоря о перспективах и планах на будущее, врач-офтальмолог собирается продолжить изучение дополнительных циклов офтальмологии, чтобы повышать квалификацию. А это значит, что одним профессионалом офтальмологом в Нижневартовске стало больше. При этом доктор сетует: многие пациенты не обращаются за помощью вовремя. Ранняя диагностика и профилактика может избавить от многих серьезных болезней и существенно улучшить самочувствие. Доверительное отношение врача и пациента друг к другу дают почти 100-процентную гарантию лечения.
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