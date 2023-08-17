Более 7,5 тысяч югорских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала
С начала года 7 682 югорских семьи улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них 1 551 семья использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей Социальный фонд перечислил в этом году 846 281 701,33 рублей. Еще 846 281 701,33 семья оплатили кредиты в банках на общую сумму 3 678 835 196,52 рублей.
Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.
Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.
Следует помнить, что для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жилье должно находиться в России. Напомним также, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится.
Программа государственной поддержки семей с детьми действует в России с 2007 года, за это время материнский капитал помог миллионам семей с детьми улучшить жилищные условия.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре