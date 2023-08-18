В г. Саранске состоялось открытие II Всероссийского форума финно-угорских народов
Для участия в программе Форума в г. Саранск приехало более 300 представителей финно-угорских народов из 35 субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан.
В пленарном заседании форума приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов,руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов, Глава Мордовии Артем Здунов, депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Буренков, председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ», член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, сенатор Российской Федерации Петр Тултаев.
В своем докладе "О мерах государственной поддержки этнокультурного развития финно-угорских народов в субъектах Российской Федерации" Игорь Баринов отметил, что на фоне активизировавшейся работы иностранных центров влияния, направленной на разжигание межнациональных конфликтов на территории нашей страны, ФАДН России провело работу по актуализации Комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации.
"Мы изменили структуру самого комплекса – сохранили хорошо зарекомендовавшие себя пункты, сделав акцент на их поддержке на всех уровнях власти, и дополнили новыми направлениями", - пояснил руководитель.
Деловая программа Форума продолжится секционными занятиями, ориентированными на содействие дальнейшему развитию научного, культурного, информационного, языкового и иного сотрудничества финно-угорских народов до 19 августа.
Источник: fadn.gov.ru