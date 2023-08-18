Социальный фонд направил россиянам более 4 миллионов уведомлений о положенных мерах соцподдержки
Социальный фонд направил россиянам свыше 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки с момента запуска соответствующей рассылки в 2021 году. Фонд выполняет эту работу в формате социального казначейства, принципы которого предполагают проактивное информирование клиентов о государственных услугах.
В частности, уже отправлено свыше 1,5 млн уведомлений о мерах поддержки, доступных в связи с рождением ребенка. Еще столько же уведомлений фонд направил родителям, чьи дети достигли возраста от 3 до 11 лет, и теперь у семьи появилось право на различные выплаты и пособия.
Кроме того, Социальный фонд информирует о положенных выплатах людей, получивших группу инвалидности. Всего было направлено свыше полумиллиона таких уведомлений. Проактивная рассылка также коснулась россиян, выходящих на пенсию. За все время направлено 241 тыс. уведомлений о достижении человеком пенсионного возраста.
Проактивное информирование позволяет сообщать гражданам о положенных им льготах и пособиях при наступлении конкретных жизненных ситуаций. В настоящее время их восемь, но перечень постепенно расширяется.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре