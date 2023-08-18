Группа военнослужащих из Югры отправилась в именной батальон
В Ханты-Мансийске состоялась отправка к месту несения службы группы военнослужащих по контракту. Служить они будут в батальоне «Югра».
«Товарищи солдаты и сержанты, передо мной стоят настоящие мужчины, которые сделали свой выбор — защищать нашу Родину, Российскую Федерацию. Желаю вам хорошей службы, хороших командиров», — обратился к военнослужащим военный комиссар Югры Роман Вуколов.
Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту (3-го разряда) Ханты-Мансийска Рамиль Каримов, военнослужащие отправляются в батальоне «Югра».
«Сегодня у нас была осуществлена очередная отправка в именное подразделение Ханты-Мансийского автономного округа. Это только югорчане. Все военнослужащие оснащены вещевыми вешками и специальной амуницией», — рассказал он.
Военнослужащие подтвердили свою готовность служить России и защищать ее интересы.
«Конечно, страшно. А кому здесь не страшно? У всех это первая реакция, — заметил один из военнослужащих. — У меня там много родственников. Я тоже написал заявление, и все, процесс пошел. С собой выдали рюкзак, перечислять, что там, долго, но есть все необходимое».
Добавим, что все бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны, получат причитающиеся выплаты, а это 500 тысяч рублей от регионального правительства и 195 тысяч от федерального центра, а также еще 150 тысяч за каждые 4 месяца службы (первая выплачивается сразу после заключения контракта). Помимо этого, для военнослужащих и членов их семей предусмотрен большой перечень социальных льгот.
Напомним также, что из Югры в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи.
Источник: ugra-news.ru