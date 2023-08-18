Продолжается реконструкция участка трассы Югорск - Таёжный
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с апреля текущего года ведется масштабная реконструкция участка региональной автомобильной дороги «Югорск – Таёжный, протяженностью 18,94 км.
Трасса обеспечивает «выход» с территории Югры в Свердловскую область и на сеть федеральных дорог страны, входит в опорную сеть РФ.
В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют подготовительные работы и устройство земляного полотна.
Активные работы ведутся на всем участке реконструкции, пользователи автодорог уже оценили насколько кардинальными будет перемены.
На сегодняшний день расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья. Устроены семь из девяти предусмотренных проектом объездных дорог для строительства водопропускных труб.
Ведется планировка верха земляного полотна и откосов насыпи, устройство основания дороги из щебня.
На нескольких участках будет выполнено спрямление опасных поворотов, будет организовано кольцевое движение на выезде из города Югорска в сторону поселка Таёжный.
Кроме того, специалисты разбирают конструкции старого моста через реку Эсс, протяженностью 91,3 погонных метров, чтобы выполнить его реконструкцию..
Согласно контракту, весь комплекс работ завершится осенью 2025 года.
Напомним, строительство, ремонт и реконструкция дорог в автономном округе включены как приоритетное направление в программу Команды Югры — «Карту развития Югры», которая была сформирована с учётом наказов жителей региона.
Всего в 2023 году в автономном округе планируется привести в нормативное состояние 74,43 км автодорог, из них: 58,454 км — региональные автомобильные дороги, 15,976 км — местные дороги. Особое внимание будет уделено приведению в норматив автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть России, дорог к социально значимым объектам, а также проходящих по сельским территориям.
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