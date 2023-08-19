В Республике Мордовия состоялось совещание с представителями исполнительных органов субъектов РФ по вопросам реализации Комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов России
Оно проходило под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.
В своем докладе, руководитель Агентства подчеркнул необходимость развития национальных языков в информационном и цифровом пространстве и призвал обратить внимание на языки, по которым ещё не были созданы учебники и образовательные программы.
Он пояснил, что на данный момент на территории 20 субъектов Российской Федерации изучаются 14 языков финно-угорских народов, которые преподаются не только в общеобразовательных учреждениях, но и на уровне дошкольного образования. Однако, несмотря на то что была проведена большая работа: разработано 68 школьных программ по изучению родных языков, 66 учебников включено в перечень учебников образовательных программ общего образования, в информационном поле этих заслуг не видно.
Ещё одной важной темой стало создание корпуса языков финно-угорских народов для включения в сервис «Переводчик» общенационального интернет-портала.
Начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков отметил, что судьба исчезающих родных языков зависит именно от того, смогут ли они преодолеть цифровую трансформацию и попасть в новую эру современных технологий.
«Так, в регионах уже реализован ряд успешных проектов, таких как: онлайн-переводчик, синтезатор и распознаватель горномарийского и лугового марийского языков, синтезатор удмуртской речи для приложения «Яндекс.Навигатор»», - рассказал Тимур Цыбиков.
Подводя итоги совещания, Игорь Баринов поблагодарил руководство Мордовии за содействие в организации II Всероссийского форума финно-угорских народов.
«Мы уникальны, но должны помнить, что являемся частичкой единого целого. От каждого из нас зависит сохранение межнационального мира в России», - заключил он.
ФАДН РФ