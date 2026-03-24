Семейный фестиваль «Копай с Капибарой»: Музей геологии, нефти и газа приглашает отметить День геолога
5 апреля 2026 года с 12:00 до 15:00 в Музее геологии, нефти и газа состоится семейный праздник «Копай с Капибарой», приуроченный к профессиональному празднику: Дню геолога. Городской фестиваль призван интересно популяризировать науку о Земле, а также создать традицию интеллектуального семейного досуга.
Центральной фигурой фестиваля станет геолог Капибара. По легенде музея, именно этот удивительный зверек в конце 1990-х годов привез из Южной Америки, а именно, из Бразилии в Ханты-Мансийск жеоду аметиста, которая стала ярким акцентом выставки минералов. Теперь Капибара возвращается в Югру (в образе ростовой куклы), чтобы провести гостей по научному маршруту, объединяющему игру, науку и творчество.
Экспонат «Аметист в агатовой жеоде» – настоящая звезда: он расположен в центральной части музейного атриума, с ним традиционно фотографируются все посетители музея. Вес жеоды достигает 283 килограмм. Минерал действительно был добыт в Бразилии. Аметист – популярный минерал ювелирной промышленности. Минералогия относит аметист к разновидности кварца, цвет которого, варьирующийся от темно-лилового до сиреневого, зависит от включений железа и других элементов.
Программа фестиваля включает более 15 тематических площадок с научно-развлекательными активностями: геологическая лаборатория «Геолаб» с микроскопами и минералами, «разведка магнитами», магия свечения минералов, создание «Геологического гербария» (отпечатков растений на пластилине), геологический квест и викторины для всей семьи, мастер-классы по росписи имбирных пряников (партнерский мастер-класс от пряничной мастерской «Пряный замес») и деревянных подставок (от «Художественной студии Анны Маховой»)*, а также занятия по созданию значков и сувениров из фетра.
Для праздничного настроения пространство музея украсят неоновые вывески, гирлянды и две фотозоны: геологическая и тропическая.
Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию: семьи с детьми от 4 до 14 лет, школьников, студентов и пенсионеров. Вход свободный для участников СВО, многодетных семей и детей до 3 лет. Для остальных категорий граждан стоимость билетов составит от 200 до 300 рублей. Предусмотрена возможность оплаты Пушкинской картой.
* Партнерские мастер-классы оплачиваются отдельно (350 рублей) по желанию гостей.