Югра отметит День флага России

Из Сургута отправили 18 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Жители города проявили неравнодушие и отправили на Донбасс 600 «коробок добра» и столько же «посылок солдату». Кроме того, сотрудники УФСИН России по Югре собрали 97 «наборов первоклассника».

