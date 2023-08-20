Югра отметит День флага России
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага России, пройдут 22 августа по всему автономному округу. Югорчан ждут общегородские акции, митинги, праздничные концерты, викторины, выставки, квесты.
Во всех 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 22 августа состоится торжественный подъем российского флага. Югорчане примут участие во всероссийских флешмобах «Флаг Единства», «Встанем», «Живой флаг», авто-, мото- и велопробегах, присоединятся к акциям «Триколор из лент», «Окна России», «Мы — граждане России», «Триколор добра».
Также традиционно в этот день жителям Югры, достигшим 14-летнего возраста, отличившимся в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе, торжественно вручат паспорта.
В муниципалитетах округа пройдут праздничные концерты, викторины, выставки, квесты, лекции и беседы, театрализованные представления.
Например, торжественная концертная программа состоится в Белоярском на площади центра культуры и досуга «Камертон». В рамках мероприятия выступит вокальная группа «Санрайз» из Тюмени. Выступление коллектива стало возможным благодаря реализации межрегионального проекта «Культурное сотрудничество» между Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью. Трансляцию концерта можно будет посмотреть онлайн — в официальной группе Тюменской филармонии во «ВКонтакте» и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.
В Ханты-Мансийске митинг-концерт «Под флагом моей страны» пройдет в парке им. Б. Лосева. В «Гриль-парке» (ул. Самаровская, 1) состоится культурно-досуговая программа «Песни для души», в рамках которой выступит вокальный ансамбль «Второе дыхание». В 19:00 от СК «Дружба» стартует велопробег «Наш флаг — наша гордость!».
Жители Нефтеюганска, Нижневартовского района, Советского и Югорска 22 августа планируют хором исполнить песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Кроме того, в поселениях Нижневартовского района состоится флешмоб, в рамках которого в темное время суток участники выстроятся в символические для региона фигуры, символы, фразы и слова, а также поднимут вверх фонарики, свечи в цветах российского триколора.
В Сургуте в праздничный день на набережной реки Обь развернут флаг Российской Федерации длиной 429 метров и шириной 1,3 метра. Длина государственного флага символизирует количество лет Сургута.
В Когалыме на территории парка Победы при участии молодежи города будет выстроено слово «Россия». Получившаяся картинка будет зафиксирована с квадракоптера. В случае нелетной погоды для квадракоптера акция будет перенесена на территорию молодежного центра «Феникс», где будет выстроено очертание страны, как она обозначена на карте.
admhmao.ru