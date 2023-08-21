После огнестрельного ранения в травмбольнице восстанавливается подросток из Березовского района
Экстренного 15-летнего пациента с огнестрельным ранением головы в Сургут доставила санитарно-авиационная бригада. Грамотно оказанная в пути первая помощь и быстрая транспортировка в специализированную клинику сыграли важнейшую роль в спасении подростка. К его поступлению специалисты травматологической больницы были готовы заблаговременно.
Как и предполагалось, пострадавшему потребовалась срочная операция. Её выполнил опытный врач-нейрохирург Александр Гапонов. Более 6 часов он извлекал из головного мозга ребёнка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошёл сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры. Александру Владимировичу удалось безопасно удалить инородные предметы. Его мастерство высоко оценили московские коллеги из команды Леонида Рошаля. По данному случаю команда сургутских врачей консультировалась с Научно-исследовательским центром неотложной детской хирургии и травматологии. Его специалисты отметили, что операция выполнена безупречно.
Как всегда, на высоте оказались и детские анестезиологи-реаниматологи. Совместно с детскими нейрохирургами они продолжили борьбу за жизнь пациента, обеспечив инфузионную и антибактериальную терапию, полный уход и питание. В реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением подросток провел пять дней. За это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось.
Сегодня пациент продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении. В ближайшее время врачи не планируют его выписывать: впереди курс реабилитации и контрольное обследование.
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