Югорчане собрали 18 тонн гуманитарной помощи для отправки на Донбасс
Из Сургута отправили 18 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Жители города проявили неравнодушие и отправили на Донбасс 600 «коробок добра» и столько же «посылок солдату». Кроме того, сотрудники УФСИН России по Югре собрали 97 «наборов первоклассника».
Солдатам также доставят 58 маскировочных сетей, из которых восемь были сплетены прихожанами сургутского храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. «Местные госпитали поселка Розовка получат новые кровати и матрасы», - сообщили в администрации Сургута.
Все желающие могут поддержать наших военнослужащих и мирное население в зоне СВО. Для этого можно передать продукты и товары первой необходимости в один из двух пунктов приема: в штаб Гуманитарного добровольческого корпуса (ул. Ленина 67А) или в исторический парк «Россия – Моя история» (ул. Мелик-Карамова 4/4).
Для уточнения перечня товаров, входящих в состав «коробки добра» или «посылки солдату», можно связаться по телефону: +7 (800) 201-21-10.
Источник: Югра ТВ