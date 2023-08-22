Россияне получили свыше 17 миллионов выписок из пенсионного счета
За первую половину текущего года Социальный фонд направил россиянам более 17 млн выписок с информацией о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях страховых взносов на пенсию. Сведения предоставлялись в электронных извещениях через личный кабинет, а также в виде бумажных выписок в клиентских службах Соцфонда и МФЦ.
Благодаря выпискам можно проверить сведения о стаже и страховых взносах, влияющих на будущую пенсию, а также уточнить, как инвестируются пенсионные накопления. Самый простой и удобный способ контролировать свой пенсионный счет – через личный кабинет на портале госуслуг. Сервис показывает стаж и пенсионные коэффициенты, сформированные по сведениям от работодателей.
Помимо запрашиваемых россиянами сведений, Социальный фонд раз в три года проактивно направляет работающим гражданам уведомления о размере их будущей пенсии. Информацию получают мужчины от 45 лет и женщины начиная с 40 лет. Сведения поступают в личный кабинет на портале госуслуг и помогают заблаговременно оценить свои пенсионные права.
ОСФР по ХМАО-Югре