Югорчане могут общаться в соседских чатах через Госуслуги
Возможность пообщаться с другими жителями дома через «Госуслуги. Дом» доступна в нескольких регионах: в Югре, Архангельской, Свердловской, Омской, Калужской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Функция работает на платформе "VK Мессенджера".
Основная цель — объединить жильцов и управляющие организации в одном месте, обеспечить их оперативное взаимодействие. В государственный домовый чат попадут исключительно собственники, которые прошли идентификацию в приложении «Госуслуги.Дом». Переписки с управляющей компанией будут иметь юридическую значимость. Чтобы присоединиться к соседскому чату, нужно установить последнюю версию приложения «Госуслуги.Дом».
Помимо этого, в мобильном приложении собственники могут передавать показания счётчиков, просматривать и оплачивать счета за ЖКУ, изучать сроки проведения капитального ремонта и перечень работ, результаты прошедших общедомовых собраний собственников – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загружаются автоматически.
Источник: Депстрой и ЖКК Югры