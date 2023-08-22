Югра отметила День Государственного флага Российской Федерации
Сегодня страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России с 1994 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
В рамках масштабного празднования в Ханты-Мансийске состоялся митинг-концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. С приветственным словом выступил участник специальной военной операции Руслан Владимирович Александров: «Добрый день, уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником! Действительно, посмотрите на это мирное небо, нигде не стреляют, и всё это благодаря нашим отважным ребятам, мужикам, моим боевым товарищам, которые под нашим флагом защищают нашу Родину! Горжусь, что защищал и защищаю свою Родину, и мы должны все с вами объединиться, потому что никогда фронт без тыла не побеждал. Благодаря вашей поддержке, могу сказать откровенно, нам легче побеждать противника. Низкий вам поклон за то, что вы направляете гуманитарную помощь, она доходит до нас и мы ею пользуемся. Спасибо вам!»
В торжественной обстановке Мария Краско, председатель Общественной палаты города Ханты-Мансийска, вручила паспорта юным хантымансийцам Матвею Трушникову и Матвею Морозову, имеющим высокие достижения в учёбе, спорте и творчестве.
Оксана Албина